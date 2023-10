Tenemos que aspirar a más, mirar más lejos y más alto. A las montañas por ejemplo, a la ruta de las montañas, en la Sierra de Gredos. Aquí el arquitecto es el agua que durante millones de años ha diseñado el paisaje. Desde que baja de las cumbres, el agua, con su barba de espuma y su paso inquebrantable, ha creado una obra única: el escenario donde viven animales y plantas que honran al río. Si este se pierde, el paisaje se queda huérfano. El recorrido se inicia en la localidad de Candeleda y pasa por Arenas de San Pedro, Guisando y Navalperal de Tormes. Muy cerca de aquí, en Ciudad Real, se encuentran los complejos Picon 1, 2 y 3: cientos de paneles solares que conviven con más de 35.000 ovejas en una simbiosis de vida y futuro que tiene mucho que enseñarnos. Principalmente sobre el agua, algo que a Gaia, le preocupa mucho. En el camino para obtener energías no renovables, contaminamos nuestros recursos de agua dulce. Las Naciones Unidas señalaban un año atrás que las sequías afectaron a 1.400 millones de personas en el mundo en las dos últimas décadas y el cambio climático ha prolongado su “tiempo de vida” un 30% en las últimas dos décadas. El problema es que habitualmente pensamos que el suministro de agua potable es un problema lejano para España o Europa, pero no es así. El propio Kluge, de la OMS lo resume de forma tan lapidaria como sorprendente: “En Europa 77 millones de personas carecen de agua potable segura”. El agua, qué duda cabe, es fuente de vida y si ya es cada vez más escasa, a menudo contaminamos la poca que hay con nuestra ambición, principalmente combustible y minería. Afortunadamente hay iniciativas que cambian esto. Un ejemplo es lo que ha hecho Naturgy con la creación del Lago Meirama en el valle de As Encobras en Cerceda (A Coruña, Galicia) en el lugar de una antigua mina de lignito a cielo abierto. Allí, por si no bastara con el agua, se han plantado casi medio millón de árboles. Esto ha traído vida en todos los aspectos posibles: a la tierra (con nuevas especies que han regresado a la región) y a la Tierra permitiéndole actuar como sumidero de CO2.

Muy cerca de aquí, en Asturias está la ruta de la naturaleza, una de las preferidas de Gaia por combinar paisajes, cultura historia y, para qué negarlo, muy buena comida local, algo que también resulta sostenible. El punto de partida es el Parque Natural de Somiedo y pasa por Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. Allí, en Muniellos se encuentra el robledal más extenso de toda Europa occidental. “Imagina un camino que cruza por una red de raíces que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados – explica Gaia convencida -. Esa es la fortaleza del oso pardo cantábrico, que mantiene aquí uno de sus últimos refugios. Caminar por los mismos sitios que alguna vez ha pisado este animal es un privilegio que debemos cuidar. Desde sus alturas y en un día claro, podemos ver el futuro…”

Muy cerca, cruzando las montañas, se encuentra una de las centrales que apuesta por la energía del mañana: el hidrógeno verde. Este elemento químico, el más sencillo de todos y el primero que se formó en las estrellas, tiene el potencial de cambiar nuestra forma de relacionarnos con la energía. Por un lado, al formar parte de algo tan “sencillo” como el agua, es fácil de almacenar. Utilizando un proceso conocido como electrólisis, se separan los dos átomos de hidrógeno del de oxígeno y con ellos se pueden alimentar motores y centrales energéticas… con la ventaja que su único residuo es… agua. Pero sus beneficios son enormes, no solo para el planeta, también para nuestras familias: este sector creará unos 200.000 empleos en los próximos 10 años debido a que, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de este tipo de energía aumentará entre un 25 y un 30% en 2040.