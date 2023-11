Es en esos momentos cuando pienso en la «rueda de atrás» de la bici, en la rueda individual. Mi madre me mostró una vez una foto de las bicicletas antiguas. Tenían una rueda gigante y otra muy pequeña. La pequeña controlaba la dirección y la grande (tan alta que había que trepar) era la que pedaleaba. Y una sola vuelta de pedalear permitía avanzar muchísimo gracias a su tamaño. Me gustan esas bicis o biciclos, como mi madre me dijo que se llamaban. Me gustan porque me permiten seguir con la metáfora. Las ruedas de las bicis de hoy son más pequeñas, pero si las sumamos entre todos, nuestro recorrido puede ser mucho mayor. Si cada uno da una vuelta, solo una a esa rueda, la distancia que cubrimos puede ser enorme. No hace falta mucho más para un gran cambio. ¡Y cuan grande sería si en lugar de que unos pocos cubrieran grandes distancias, millones de personas se animaran a pedalear solo una vuelta! Solo una…

¿Un ejemplo? Aprovechar todos los alimentos que compramos. Más de un tercio de la comida que cosechamos se tira…porque no se consume. A pesar de que se ha transportado, gastado agua en ella y ha generado CO2 en diferentes etapas hasta que llegó al comercio. Otra opción es cortar la comida que vayamos a cocinar en trozos: se cocina más rápido (gasta menos energía), permite crear porciones más grandes para compartir y si la congelamos la podemos usar más tarde. También existe la posibilidad del consumo de productos locales: se reducen los kilómetros de transporte, las emisiones de gases y se beneficia la economía local. Y esto está directamente vinculado al concepto de economía circular. Al contrario de la lineal, que extrae recursos, desarrolla productos, los consume y los desecha luego, dejando de lado que los residuos pueden volver a servir de materia prima, la economía circular sí acude a esta opción… y así la rueda sigue girando. Naturgy, por ejemplo, se ha propuesto alcanzar la neutralidad de emisiones y aporta consejos muy prácticos para reducir nuestra huella de carbono: consumir productos de temporada, llevar bolsas reutilizables para reducir el uso de plástico y usar recipientes para llevar las sobras a la oficina y aprovechar todos los alimentos de casa.

La ducha es otro cambio que podemos hacer. De acuerdo con expertos, la temperatura máxima de una ducha es de 40º C, a partir de 42º ya comienza el umbral del dolor para la mayoría de las personas. Si ajustamos el termostato del agua a 35º C, sigue siendo caliente, pero es un gesto con el que reducimos la huella de carbono hasta en 700 kg de CO2 por año. También se puede aprovechar para que esas duchas sean con agua de lluvia y luego la usamos para regar el jardín. Obviamente no es algo sencillo, pero sí podemos aprovechar pequeños recipientes para recolectar agua de lluvia y usarla más adelante como riego en el hogar. Y, cuando podemos, la calentamos con energía solar. No son grandes cambios, no pretendemos transformar el mundo, apenas algunas costumbres de nuestro hogar, pero si mucha gente hace pequeños ajustes, el resultado será extraordinario. O al menos eso creo yo. Y si reducimos el tiempo de las duchas, mejor aún ya que más de un cuarto de la electricidad del hogar se va en calentar el agua. Pero esto no solo es responsabilidad individual, también las empresas deben disminuir su consumo. Por ejemplo, Naturgy ha reducido, entre 2017 y 2021, el consumo de agua en un 33 %. Esto sin dejar de lado la economía circular: la compañía energética ha disminuido un 89 % la producción de residuos y un 22 % el consumo energético respecto a 2017, y el 92 % de los residuos han sido valorizados o reciclados durante el pasado año.